Maduro ve improbable embalsamar cuerpo de Chávez

Maduro dijo, durante un acto en un teatro capitalino, que "las noticias científicas y las opiniones nos dicen que va ser bastante difícil" que Chávez pueda ser embalsamado debido a que "la decisión se tuvo que haber tomado mucho antes".

"Nosotros queremos decírselo responsablemente a nuestro pueblo para que sepamos que de pronto no se puede (embalsamar)", indicó el mandatario encargado al explicar que la decisión de embalsamar a Chávez se tomó por sugerencia de gobernantes extranjeros, que no precisó, que vinieron al país para participar en los actos fúnebres.

Maduro informó que el gobierno venezolano solicitó apoyo a asesores rusos, que están en el país, y alemanes para decidir el proceso para embalsamar a Chávez.

"Se está en pleno proceso. Están estos científicos en Venezuela, pero bueno yo tengo la responsabilidad máxima de informar sobre estos pasos para que todo el mundo sepa que hay dificultades y que esas dificultades pudieran impedir que se haga lo que se hizo con (Vladimir) Lenin, Ho Chi Minh o Mao Zedong", agregó.

El mandatario encargado llamó a los seguidores del gobierno a irse preparando en el caso de que se suspenda el proceso embalsamamiento, y los alentó diciéndoles que "nosotros vamos a tener a nuestro comandante abierto para que nuestro pueblo lo acompañe permanentemente. El lugar de su reposo cristiano va ser un lugar hermosísimo".

Tras su deceso en un hospital militar, el cuerpo del gobernante fue trasladado el 6 de marzo a la Academia Militar del Ejército, donde se graduó como oficial para los actos velatorios que se extenderán hasta el 15 de marzo cuando será llevado a un museo militar, en el oeste de la capital, donde permanecerá hasta que se apruebe su traslado al Panteón Nacional donde están los restos de "El Libertador" Simón Bolívar.

Chávez, de 58 años, falleció el 5 de marzo tras padecer cáncer por casi dos años.

Camilo Jaramillo, embalsamador colombiano, dijo que la primera hipótesis que le vino a la mente cuando escuchó la semana pasada en las noticias lo que planeaba hacer el gobierno venezolano con el cuerpo de Chávez, fue que su cuerpo ya estaría embalsamado, pero indicó que para realizar ese preparación se tiene que iniciar el proceso químico en cuestión de horas, porque cuando una persona fallece se inicia el proceso de descomposición, el cual puede variar según la causa de la muerte y las condiciones externas e internas de los restos.

"El embalsamamiento tiene que ser lo más rápido posible", expresó Jaramillo.

El especialista agregó que la única manera en que un cuerpo puede ser embalsamado días o incluso meses después es que se conserve refrigerado a una temperatura de unos cinco grados centígrados.

"Lo que a mí sí me generó mucha extrañeza, muchas preguntas, fue que lo estuvieran poniendo en velación", comentó Jaramillo, debido a que eso habría significado que el cuerpo de Chávez ya había sido sometido a algún tipo de tratamiento químico. "Y es muy difícil hablar de reembalsamar", dijo.

"Si realmente el cuerpo de Chávez estaba en ese ataúd, es imposible que lo hubieran velado sin ningún tipo de intervención", dijo el embalsamador, alumno del Instituto McAllister de Servicios Funerarios de la Academia de Estados Unidos.

Señaló que de no haberle aplicado algunos químicos antes de ponerlo en el ataúd y ponerlo en una sala para que la gente acudiera a verlo, en horas habría comenzado a presentar cambios evidentes, como de color.

Dijo que otra hipótesis en la que piensa sobre el anuncio de Maduro para ya no embalsamarlo es que quizá el gobierno actual decidió hacerse eco de comentarios que en vida hizo Chávez, en el sentido de que quería ser sepultado en su estado natal.

"El no quería ser embalsamado", dijo y recordó que en algún momento el propio Chávez llegó a criticar esa práctica. "De pronto (es) que le hayan hecho caso a algunos de sus deseos", añadió.

En Estados Unidos, la mayoría de los embalsamadores utilizan un dispositivo que inyecta líquidos mezclados con sustancias químicas, principalmente formaldehído, en una arteria del cuerpo, al tiempo que se vacía la mayor parte de la sangre por una vena.

Otros gobernantes socialistas o comunistas embalsamados después de su muerte incluyen al dictador ruso Josef Stalin, aunque su cadáver fue retirado después, y los gobernantes norcoreanos --padre e hijo-- Kim Il Sung y Kim Jong Il.

La famosa exhibición del fundador de la Unión Soviética, Lenin, en la Plaza Roja de Moscú en 1924 inspiró la costumbre entre los gobernantes de izquierda.

Caracas (Venezuela)