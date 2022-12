Maduro volvió a arremeter contra Santos y aseguró que no sabe “ni gobernar Colombia”

Lo hizo después de que el mandatario colombiano afirmara que no reconocerá los comicios presidenciales del país vecino.

“El señor Santos dice que no va a reconocer elecciones, pero si no se han dado, que va a saber Santos de los resultados que no los quiere reconocer. Debe saber bastante porque en el 2017 era uno de los que salía a pedir elecciones. Porque él se cree gobernante de Venezuela, pero si no puede ni gobernar Colombia, qué va a gobernar Venezuela”, dijo Maduro en alocución presidencial.

