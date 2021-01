Maestra da clases virtuales a niños de jardín mientras recibe quimioterapia

Kelly Klein, maestra de niños de 5 años en Minnesota, Estados Unidos, tiene cáncer de ovario y les da clases a los pequeños mientras está en sus sesiones de quimioterapia.

"Me diagnosticaron por primera vez hace cinco años y entonces me despedí porque estaba muy enferma", dice la profesora, pero reconoce que "extrañaba mucho la enseñanza" y por eso ahora, que nuevamente lucha contra la enfermedad, optó por no apartarse de los pequeños.

“Qué mejor que pasar cuatro o cinco horas con niños de 5 años. Hacen que el tiempo pase rápido, me hacen reír” durante las quimios, afirma en una entrevista dada a CBS.

Agrega que quiere demostrarles a los pequeños que, incluso con cáncer, se pueden hacer muchas cosas.

El sueño de esta profesora y madre es que uno de sus estudiantes encuentre algún día la cura para su mal.