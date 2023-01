Maestra dijo que su alumna se había lastimado sola, pero un video delató la cruel realidad

La mujer afirmó que la niña, de 5 años, se había golpeado con un estante de libros. Al revisar las cámaras a la madre se le rompió el corazón.

Una marca roja en el brazo de la niña le indicó a la madre que algo no andaba bien. Inmediatamente la pequeña le confesó que había sido golpeada por la maestra de la escuela Bluejacket Flint en Kansas, Estados Unidos.

Indignada por el caso de maltrato, la mujer acudió a las directivas para aclarar lo sucedido. Cuando enfrentaron a la docente, esta manifestó que la niña se había lanzado contra una biblioteca.

Pero la madre creía en la versión de la pequeña, aún más cuando le había dicho "no me gusta mi maestra. Es muy mala. Me golpeó en el brazo". Luchando contra viento y marea exigió ver los videos de seguridad y halló la respuesta a lo que había sucedido.

Como se observa, evidentemente la niña sí se estaba arrastrando por el suelo, pero no se golpeó sola; la maestra la sacó fuertemente del brazo, se alejó un par de pasos, y se devolvió para darle una patada por la espalda a la estudiante.

Después de esto empezó una batalla para acusar a la maestra, que fue apartada del cargo durante un mes, tiempo que duró la investigación. Finalmente y ante las irrefutables pruebas fue despedida de la escuela el 25 de marzo, aunque las imágenes de la agresión apenas son reveladas.