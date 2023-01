¿Mal chiste? Trump le dice a Putin “no entrometerse” en elecciones de 2020

El presidente de EE. UU. le hizo la broma a su homólogo ruso en el marco de la cumbre G20, por su supuesta injerencia en las votaciones de 2016.

"No se entrometa en las elecciones, por favor, no se entrometa", dijo Donald Trump con una gran sonrisa, respondiendo a una pregunta de si iba a pedir a Vladimir Putin que no interfiera en las elecciones de 2020.

El ruso no respondió a la broma, pero sonrió tras el comentario de Trump.

La reunión en Osaka, Japón, fue la primera entre los dos líderes desde que se vieron en julio del año pasado en Helsinki, Finlandia.

"Es un gran honor estar con el presidente Putin", dijo Trump antes del encuentro, en el marco de la cumbre del G20 en Osaka. "Tenemos muy, muy buenas relaciones", aseguró.

La relación entre ambos líderes está marcada por las acusaciones de presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 que llevaron a Trump al poder.

El fiscal especial Robert Mueller, responsable de la investigación sobre la injerencia, dijo que existió una campaña rusa para influir en las elecciones de 2016.

Según el fiscal hubo contacto entre operativos rusos y la campaña de Trump pero no hay pruebas de una conspiración, unas conclusiones que según Trump lo exoneran de cualquier responsabilidad.