Mala racha de Alli McLaren: le rompieron la mandíbula, le descubrieron tumor y la arrolló un carro

Alli McLaren es una actriz de 30 años que decidió contar en las redes sociales la racha de mala suerte que ha tenido en los últimos meses. Narró que un vagabundo le rompió la mandíbula, luego que le detectaron un tumor en el cerebro y, cuando se dirigía a una cita de radiología, un carro la atropelló y le fracturó las dos piernas.

El primer incidente ocurrió cuando un hombre sin hogar le pegó en la cara: “Cruzó la calle y golpeó mi teléfono. Por el impacto me caí, todo ocurrió en dos segundos. Tenía muchísimo dolor y no podía comer alimentos sólidos”.

Tras el hecho, se tomó una radiografía, que mostró que la fractura era grave. Debió esperar más de dos meses para someterse a una cirugía de mandíbula: “Mi sistema inmunológico estaba muy débil y terminé contrayendo una infección y neumonía”.

Según reveló el Dailymail , en medio de un ataque de neumonía, Alli McLaren se cayó y se golpeó en la cabeza, lo que desencadenó episodios de convulsiones, vómitos, cambios de humor y confusiones inexplicables.

Luego de varios exámenes, los galenos descubrieron que tenía un tumor no canceroso en el cerebro. La actriz Alli McLaren empezó tratamiento para la masa que crecía en su cabeza.

Un día, cuando se dirigía a una cita de radioterapia, un carro que se voló el pare la atropelló y le fracturó las dos piernas.

Aunque algunos usuarios de TikTok bromearon asegurando que le descubrieron el tumor gracias al golpe del vagabundo, Alli McLaren presume que ese trauma fue el que ocasionó todos los problemas de salud.

"Aunque se desconoce la causa de este tipo de tumor, una posible explicación que me han dado es que puede ser el resultado de un traumatismo craneal, por lo que incluso puede haberlo causado él", dijo.

Sumado a todo lo anterior, contó que empezó a sentir depresión y ansiedad: "También me siento muy incómoda caminando cerca de la gente en la calle porque no confío en nadie. No tengo tantos amigos como antes. Dejé de responder a los mensajes y dejé de aparecer en lugares. Solía ser muy sociable, pero ahora me cuesta salir de mi casa”.

Pese a toda la mala racha, recalca que todavía tiene positivismo y ganas de superar las adversidades: “Me mantengo fuerte sabiendo que no puede ser así para siempre”.