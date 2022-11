Maltrato a un niño en un bus genera polémica y dolor en Argentina: “Dale mami, mátame”

Un indignante video grabado en un bus de Argentina ha generado una gran polémica en este país. En las imágenes se puede ver como una madre protagoniza el maltrato a un niño, quien llora y grita y le pide que “lo mate” para no estar con ella.

Un usuario de TikTok compartió el video que él mismo grabó en un colectivo de la línea 57, que va de Luján hasta Balvanera, en Buenos Aires. Pero la red lo censuró.

“Me borraron el video de TikTok pero lo subo acá porque me dio mucha bronca”, escribió el joven luego en su cuenta de Twitter.

En las imágenes se puede ver a un menor, que según se supo después tiene 9 años, que se golpea a sí mismo y contra la silla donde va sentado junto a su madre. La mujer lo tira fuertemente del pelo y le grita: “¡Basta!”. El chico entonces le contesta: “Dale, matame. Prefiero morirme para no estar con vos”.

El niño sigue gritando y llorando. “Dale, te dejo que me mates. Rompeme la cara”, insiste.

El usuario agregó: “No llegué a filmar cuando le dijo ‘dejame sangrando la cara cómo la otra vez’”, escribió.

“Es malo”, es la explicación que da la madre a otros pasajeros que observaban la situación del maltrato a un niño.

“No, está enojado”, le responde una pasajera. “Vos sos la mala”, le espeta el pequeño.

Luego se observa cómo el conductor del vehículo se detiene y se dirige a la silla, pero para agredir verbalmente al menor de edad.

“Si fuera hijo mío lo cago a patadas en el ojete. Así no más”, le dice el hombre. “Así que, nene, la cortás porque si no la otra gente se pone loca y a mí me hacés poner loco también. Yo no soy tu madre ni tu padre, te calmás ahí y después de Once hacé lo que quieras. Te llevo a patadas en el orto hasta Once”, agrega.



Las imágenes han generado un gran debate y rechazo en las redes sociales. El usuario que lo grabó indicó que había puesto la denuncia en la línea 102.