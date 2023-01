“Mamá, tengo hambre”: el viacrucis de una venezolana sin dinero para alimentar a sus 4 hijos

Solange Escobar confiesa con pena que en una ocasión sus niños tomaron agua durante 15 días porque no tenía con qué comprar comida.

Quien más le preocupa a esta madre es su hija mayor, de 12 años, que presenta un cuadro de desnutrición agravado por la diabetes que comenzó a presentar hace 2 años.

“Ella lo único que me decía es ‘mamá, tengo hambre, tengo mucha hambre, ya no aguanto el estómago’”, contó entre lágrimas sobre la situación de su niña.

“Los muchachos también, y preferían dormir para engañar el estómago”, agregó.

Solange lleva 18 años trabajando como ascensorista en un ente público de salud. Lo que cobra mensualmente solo alcanza para un kilo de pasta, uno de queso y yuca, que divide entre siete personas, comenzando por los niños.

Y ante la escasez ha aprendido a rendir los alimentos. Por ejemplo, dividió cuatro huevos que le regaló su hermana y un kilo de arroz para todos sus comensales.

