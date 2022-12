Manifestante interrumpe discurso de Nicolás Maduro sin consecuencias

Desde primeras horas, grupos de seguidores se ubicaron en las inmediaciones de la Asamblea Nacional para apoyar al candidato chavista en el día de su posesión.

Delegaciones de distintas partes del mundo hicieron su llegada para acompañar a Maduro en la ceremonia, 19 presidentes y jefes de Estado se hicieron presentes.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, empezó la ceremonia con un ataque a la oposición. "El compañero Nicolás Maduro ha soportado ataques de sectores que no entienden que en unas elecciones se gana o se pierde", dijo.

Explicó que ahora Maduro tendrá el reto de defender el legado del presidente Hugo Chávez. "Siempre leales al comandante", dijo Cabello.

Luego de ello, procedió a preguntar: "En presencia de la memoria de Simón Bolívar y del comandante eterno Hugo Chávez, ¿jura usted como presidente de Venezuela?".

Nicolás Maduro juró "por Dios y Cristo redentor del pueblo de Venezuela y en memoria eterna del comandante supremo". Acto seguido pidió a María Gabriela Chávez, hija del fallecido líder, que lo acompañara a recibir la banda presidencial.

En momentos en que el nuevo presidente de Venezuela iniciaba su discurso, un manifestante lo interrumpió, despojando del micrófono al presidente.

El sujeto, que vestía camisa roja y pantalón negro, logró quitarle el micrófono a Maduro y gritar "Nicolás" sin que se produjeran mayores consecuencias.

La señal de transmisión se interrumpió por algunos instantes.

El presidente reanudó en corto tiempo y aseguró que "después hablaremos con este muchacho". Aprovechó la ocasión para criticar a la oposición.

Pero lanzó una crítica a su equipo de seguridad. "Falló la seguridad, me hanpodido pegar un tiro aquí", dijo preocupado Maduro.

Una vez recuperado, Nicolás Maduro siguió su discurso.

Esto dijo en sus palabras de posesión:

Maduro asegura que oposición no aceptará resultados de la auditoría

Maduro está dispuesto a conversar con Capriles

¿Quién es el intruso?

En un comunicado, la Fiscalía identificó al hombre como Yendri Sánchez González, de 28 años, quien vestido de pantalón negro y una chaqueta roja con la sigla del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), se coló hasta la tribuna mientras intervenía Maduro.

Sánchez González será presentado "ante un tribunal de control del Área Metropolitana de Caracas".

La información oficial indicó que la Fiscalía "imputará a Sánchez González por la presunta comisión de delitos establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano", sin precisar cuáles.