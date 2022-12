Manifestantes atacaron Congreso paraguayo en protesta por proyecto para reelección presidencial

La enmienda fue aprobada este viernes y deberá ser ratificada en la Cámara de Diputados, que cuenta con una mayoría oficialista.

Una enmienda que permite la reelección presidencial avanzó el viernes en Paraguay con el voto de una mayoría de senadores partidarios del presidente Horacio Cartes, lo que desató incidentes que dejaron heridos, entre ellos legisladores opositores y activistas.

La reforma debe ser ahora ratificada por la Cámara de Diputados, donde hay una amplia mayoría oficialista que se reunirá el sábado.

El sector opositor afín al expresidente izquierdista Fernando Lugo (2008-2012) respaldó a los cartistas, pero el resto de la oposición denunció "un golpe parlamentario".

Los senadores no sesionaron en el hemiciclo, sino en una oficina del Congreso por la resistencia de la oposición a que se modifique la Constitución para habilitar a Cartes a buscar la reelección.

La votación del viernes fue sorpresiva. De aprobarse la enmienda en la Cámara de Diputados, el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe convocar a un referéndum nacional en un término no mayor a tres meses.

La aprobación por parte de los senadores provocó duros choques entre furiosos manifestantes opositores y la policía antimotines, que dejaron al menos una docena de heridos con impactos de balines de goma y golpes de cachiporras.

El propio titular del Senado, Roberto Acevedo, y el presidente del partido Liberal, Efrain Alegre, además del diputado Edgar Ortíz, también liberal, figuran entre los heridos, denunció el senador opositor Luis Wagner.

En medio de los enfrentamientos con la policía, cientos de manifestantes ocuparon violentamente el edificio del Congreso.

Con estribillos como "Dictadura nunca más", los opositores irrumpieron en las oficinas de congresistas favorables a la enmienda, saquearon sus pertenencias y finalmente prendieron fuego en algunos sectores, transmitió la televisión.

"Garantizamos que la policía no va a volver a reprimir. Les pedimos que no derrumben las vallas, que no intenten entrar al edificio del Congreso. Pedimos calma, tranquilidad", dijo en tono desesperado el comandante de la policía, comisario Críspulo Sotelo.

Una mayoría de 25 senadores, sobre un total de 45, aprobó el proyecto de enmienda para instituir la reelección, luego de reunirse en una de las oficinas del Senado.

La sala plenaria del Senado fue ocupada por el presidente del Senado, acompañado de su vicepresidente primero, Eduardo Petta, y otros legisladores opositores que se oponen al proyecto.

Opositores denuncian "proyecto dictatorial"

Acevedo denunció el jueves ante la Corte Suprema de Justicia a los senadores oficialistas, a los que acusó de usurpación de funciones y atentado al orden constitucional.

"Queremos que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional este bochornoso procedimiento ilegal", dijo el parlamentario al presidente del máximo tribunal, Luis Benítez Riera.

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, admitió que ya recibió el proyecto y que convocó para el sábado a una sesión plenaria. En esta cámara Cartes cuenta con una cómoda mayoría sobre un total de 80 legisladores.

"Queremos que la ciudadanía decida si quiere o no quiere la reelección y no va a ser una minoría que le impida elegir", dijo la senadora Lilian Samaniego, presidenta del oficialista partido Colorado.

El senador Carlos Filizzola, partidario del expresidente Lugo, dijo que la oposición liderada por Acevedo no permitió que la mayoría presente el proyecto de enmienda y que eso los obligó a reunirse en otra sala.

"La sesión de hoy de los 25 senadores se hizo todo como está establecido en el reglamento y también en la Constitución Nacional", dijo el legislador.

Senadores que no responden ni a Cartes ni a Lugo calificaron de "golpe parlamentario" lo acontecido.

"Es el proyecto dictatorial de Horacio Cartes con la complicidad de Fernando Lugo, cómplice de este proyecto autoritario", sostuvo el senador opositor Carlos Amarilla.