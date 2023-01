“Mantengamos la grandeza de Estados Unidos”: Trump lanzó su campaña a la reelección

El presidente de Estados Unidos escogió Florida como punto de partida de la nueva carrera electoral. Horas antes había anunciado “deportación masiva” de indocumentados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó el martes en Florida su campaña para la reelección en las presidenciales de 2020 estrenando el eslogan "mantengamos la grandeza de EEUU" y asegurando que la economía de su país es la "envidia" del mundo.

Cerca de 20.000 seguidores en el Amway Center en Orlando, en el centro de Florida, lo ovacionaban eufóricos, portando gorras rojas y cantando "¡Construye el muro!", refiriéndose a la prometida valla en la frontera con México.

"¡Lo estamos construyendo!", dijo Trump, quien anunció la víspera que piensa deportar a "millones de extranjeros ilegales" a partir de la semana próxima.

"¿Se pueden imaginar esas caravanas (de desplazados que llegan a la frontera) si no tuviéramos las barreras y muros que ya están en su lugar? Este país sería un desastre", dijo Trump.

A pesar de que las primeras encuestas muestran que el magnate republicano es vulnerable, Trump buscará una reelección con el espaldarazo que recibe de una economía fuerte y de una leal base de seguidores de derecha.

En este sentido, el empresario de 73 años elogió la salud de la economía estadounidense durante su gobierno.

"Nuestro país avanza, prospera y está en pleno crecimiento", dijo a sus seguidores. "Nuestra economía es la envidia del mundo. Es quizás la mejor economía que hemos tenido en la historia de nuestro país".

A sus opositores demócratas los acusó que buscar "destruir" Estados Unidos.

"Nuestros rivales radicales demócratas están llevados por el odio, el prejuicio y la rabia. Quieren destruir nuestro país tal como lo conocemos. No es aceptable", afirmó.

Señalando a los periodistas en el lugar, los imputó de divulgar "noticias falsas", en un comentario respaldado por un intenso abucheo del público a la prensa.

Después de más de dos años en la Casa Blanca llenos de dramas y de intrigas, este empresario apuesta a que la economía pujante y su promesa de luchar por la olvidada clase trabajadora estadounidense persuadan al electorado de que merece un segundo mandato de cuatro años.

Pero ya hay más de 20 demócratas compitiendo por la nominación y la larga investigación sobre si había vínculos entre su equipo y Rusia, y su estilo divisivo y lacerante, han perjudicado su imagen de presidente poco convencional.

Encuestas desfavorables

Varias encuestas muestran que Trump queda muy relegado si se enfrentara a Joe Biden, el favorito para hacerse con la nominación demócrata, que tiene como mensaje devolver a Estados Unidos a los tiempos menos agitados cuando Barack Obama dirigía el país y él era su vicepresidente.

Pero no sólo un político consolidado como Biden tiene la ventaja. Incluso Pete Buttigieg, un alcalde homosexual de una pequeña localidad del centro del país, que irrumpió como una sorpresa en el campo demócrata, se impondría a Trump por un estrecho margen, según una encuesta publicada por la cadena conservadora Fox News este fin de semana.

Pero, las encuestas tan lejanas a la fecha de las elecciones tienen poco valor y en 2016 los sondeos fallaron a la hora de predecir que Trump iba a vencer a la candidata demócrata Hillary Clinton.

Ante este panorama, Trump ha denunciado la "falsedad" de las encuestas y medios estadounidenses informaron que despidió a varios de los encuestadores que trabajaban en su campaña.

Los demócratas están entusiasmados de cara a la campaña: el ala más activa del partido está virando hacia la izquierda y una minoría ruidosa clama por un procedimiento de "impeachment" para destituir a Trump.

En la pasada campaña, el entonces candidato republicano se centró en los estadounidenses blancos con un discurso contra la globalización y las élites liberales, erosionando el terreno de los demócratas.

Para el veterano analista político de la Universidad de Virginia Larry Sabato, de la forma en que Trump ve las cosas, en 2016 "todo funcionó de maravillas cuando todos los demás se equivocaron, por lo que él va a seguir los mismos instintos y (según sus cálculos) va a ganar en 2020".

Para el experto, puede que esta no sea la estrategia correcta. "Pero él es Trump y es incapaz de cambiar de rumbo", dijo.

