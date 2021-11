"Maradona me violó”: expareja cubana del futbolista rompe el silencio

La cubana Mavys Álvarez, que tuvo un vínculo sentimental con Diego Maradona en 2001 cuando ella estaba por los 16 años de edad, declaró este jueves en Argentina en una causa por presunta trata de personas que involucra al entorno del exfutbolista.

En una entrevista con un canal de televisión estadounidense, Álvarez contó que cuando tenía 16 años viajó a Argentina para realizarse una operación de aumento de busto por pedido del campeón del mundo, a quien conoció en Cuba.

Según relató, durante su estadía en Argentina no se le permitió salir del lugar en el que estaba alojada y había personas encargadas de que ella permaneciera allí.

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó en Argentina una denuncia por presunta trata de personas contra el entorno de Maradona mencionado por Álvarez en las declaraciones a la prensa: Carlos Ferro Viera, Omar Suárez, Gabriel Buono, Mario Isralit y el exagente de 'Pelusa' Guillermo Coppola.

Álvarez, que arribó esta semana al país, declaró este jueves en carácter de testigo.

La mujer de ahora 37 años solicitó ser aceptada como querellante, pero su pedido todavía no fue resuelto.

Gastón Marano, uno de los abogados de Álvarez, sostuvo hace poco en declaraciones a la prensa que hubo "más involucrados".

"La cadena de responsabilidades parte de Cuba, tenemos un Jefe de Estado que da el préstamo de una chica de 16 años a alguien que lo solicita que es Maradona, después tenemos a los oficiales de migraciones de Argentina que en 2001 dejaron pasar a una menor de edad sin la documentación necesaria", sostuvo.

"Y también tenemos un médico que lleva adelante una operación quirúrgica sin ningún chequeo. El prequirúrgico a Mavys se lo realizan en el hotel, en el cual estaba prisionera. Le decían que no podía salir porque en ese mismo hotel en otro piso estaba la familia de Maradona y no quería que la vieran", añadió.

Según el abogado, en los dos meses y medio que estuvo en Argentina con Maradona, Álvarez solo salió a la calle dos veces.

"Presta claramente un esquema de posible trata, de reducción a la servidumbre y las lesiones que este médico le produjo por llevar una intervención quirúrgica sin permiso del padre. Ella ingresa a Argentina con 16 años y sale con 17", afirmó.

“Me violó”

En una entrevista con el medio local Infobae , la mujer que aseguró que había sido violada por Maradona. Indicó que rompió el silencio luego de 20 años porque “murió Fidel Castro, murió Diego Maradona y mi hija cumple 15 años”, y “me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía en ese entonces”.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, dijo Mavys sobre el abuso que también incluyó en su declaración.