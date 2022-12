María Corina Machado apelará su destitución ante todas las instancias posibles

La dirigente opositora María Corina Machado ejercerá acciones en instancias locales e internacionales contra la decisión de la Contraloría General de Venezuela que la inhabilitó por un año para ejercer cargos públicos y que pone en duda su participación en las elecciones parlamentarias de diciembre, anunciaron el martes sus abogados.

El jurista Tomás Arias, quien es uno de los defensores de la opositora, afirmó que el caso de la inhabilitación de Machado será llevado a todas las instancias nacionales e internacionales.

La Controlaría General de la República acordó la semana pasada la inhabilitación de la ex congresista alegando que incurrió en el "ocultamiento" de algunas bonificaciones o dietas que no presentó oportunamente en su declaración jurada de patrimonio, decisión que fue rechazada por Machado que sostuvo que nunca recibió los bonos de alimentación.

El máximo organismo supervisor de los fondos públicos decidió también la inhabilitación de los exalcaldes opositores Daniel Ceballos y Enzo Scarano, que integran la lista de 167 candidatos que postulará la oposición para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y del exgobernador opositor del estado Zulia, Pablo Pérez.

Arias dijo en una conferencia de prensa que de acuerdo a las leyes locales la opositora tiene dos semanas, contadas a partir de la fecha que fue notificada de la medida, para presentar ante la Contraloría General una solicitud de reconsideración de la sanción que debe ser revisada y decidida en un lapso de 45 días.

"La Contraloría General no tiene facultades para limitar derechos políticos de las personas", señaló el abogado, y agregó que mientras la sanción no sea ratificada Machado no tiene ningún impedimento para postularse a comienzos de agosto como candidata a diputada.

La opositora, que también enfrenta un proceso judicial por el delito de conspiración, ratificó este martes que inscribirá próximamente su candidatura.

A Machado le retiraron en marzo del 2014 la investidura parlamentaria alegando que vulneró las leyes al actuar como embajadora accidental de Panamá en una sesión del Consejo Permanente de la OEA.