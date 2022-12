Marine desaparecido en Irak en 2004 vuelve a EEUU

El cabo Wassef Ali Hassoun, de 34 años, se entregó y fue conducido el domingo a Estados Unidos desde un sitio no identificado del Medio Oriente. El lunes será reubicado a Camp Lejeune, en Carolina del Norte, informó el vocero capitán Eric Flanagan.

El mayor general Raymond Fox, comandante de la Segunda Fuerza de Expedición de los Marines en Lejeune, decidirá si Hassoun es sometido a corte marcial.

Hassoun despareció de su unidad en el desierto occidental de Irak en junio de 2004. El mes siguiente apareció sano y salvo en Beirut, Líbano, y se culpó de su desaparición a extremistas. Se le envió de vuelta a Lejeune y estaba por enfrentar el equivalente a un jurado de acusación cuando volvió a desaparecer.

Flanagan dijo que el caso de Hassoun no está relacionado con el asunto del sargento del ejército Bowe Bergdahl, quien en junio de 2009 desapareció de su puesto en el oriente de Afganistán en circunstancias que no se han explicado. Integrantes de la unidad de Bergdhal dicen que abandonó por su cuenta y debía enfrentar una acusación por desertor.

El caso de Bergdahl desató una ola de controversia en parte por las preguntas sin contestación acerca del trato que se hizo entre el Talibán y el gobierno de Estados Unidos para su liberación el 31 de mayo, tras cinco años de cautiverio, a cambio de soltar a cinco comandantes del Talibán que estaba detenidos en la prisión militar en Bahía de Guantánamo, Cuba. Bergdahl no ha hecho comentarios públicos de su desaparición y el ejército no ha presentado acusaciones en su contra.

Se desconoce dónde estuvo Hassoun, quien nació en Líbano y se naturalizó estadounidense, los pasados nueve años luego de desaparecer tras una visita a sus familiares en Utah en diciembre de 2004. Tampoco se sabe por qué se entregó actualmente.