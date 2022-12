Mario Vargas Llosa llega a los 80 años enamorado y vital

El premio Nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa cumple este lunes 80 años, que celebra con una cena y un seminario sobre política y literatura que reunirá el martes y el miércoles en Madrid a exmandatarios españoles y latinoamericanos.

Los tres días de homenaje, organizados por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside el propio Vargas Llosa comienzan este lunes con una cena en un hotel madrileño a la que asistirán casi 400 invitados, entre familiares, amigos y personalidades que a partir del martes participarán en el seminario, según la prensa.

"No he organizado la cena, lo han hecho los amigos de la fundación FIL y la cátedra que lleva mi nombre, voy un poco a ciegas. No sé nada si no es lo que ha salido en la prensa, sé que vienen muchos amigos de muchos lugares, y me dará muchísimo gusto estar con ellos", dijo Vargas Llosa en una entrevista con la radio Cadena Cope.

El martes, Vargas Llosa y el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, abrirán el seminario de dos días que constará de varios paneles en los que intervendrán exjefes de Estado y de gobierno como los colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, los españoles José María Aznar y Felipe González, o el chileno Sebastián Piñera, entre otros.

"La idea es pasar revista a lo que está ocurriendo en el ámbito de la lengua española en lo que concierne a la libertad en estos últimos años, si se ha progresado, o se ha retrocedido. Yo creo que las noticias son más bien positivas", explicó Vargas Llosa a la Cope.

En este foro, titulado "Vargas Llosa: cultura, ideas y libertad", participarán también escritores como el español Javier Cercas o el turco Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura en 2006, que mantendrá un diálogo con Vargas Llosa.

"Ambos practicamos una literatura que se llamó comprometida, una literatura preocupada por asuntos sociales, por asuntos políticos, que de ninguna manera renuncia al vigor literario", dijo el autor de "La fiesta del chivo" y "Pantaleón y las visitadoras".

Vargas Llosa está en la primera línea informativa debido a la reciente publicación de su última obra "Cinco esquinas" y su relación con Isabel Preysler.

"Si el precio para estar con la persona que yo quiero, la mujer que amo es ser objeto de la curiosidad periodística, pues qué remedio, estoy dispuesto a pagarlo", repitió a la Cope.