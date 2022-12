¿Más barato por docena? Pareja espera a su hijo número 13

El dato adicional y más curioso en este hogar es que los 12 hijos son varones, por lo que esperan romper la racha y tener una niña.

Jay y Kateri Schwandt deben tener su bebé el sábado, en víspera del Día de las Madres. La pareja mantuvo su tradición de no averiguar el sexo del bebé antes del nacimiento.

Pero dicen que les sorprendería que fuese una niña.

"Las probabilidades no nos favorecen", le dijo Kateri Schwandt, de 40 años, a The Grand Rapids Press . Dijo que esta vez no tiene deseos especiales de que sea una niña.

"A estas alturas no importa", dijo. "Si tenemos una niñita, sería bueno. Pero yo estaría igualmente feliz si es un niño".

Los Schwandts viven en Rockford, al norte de Grand Rapids. Kateri Schwandt tiene experiencia con familias numerosas, habiéndose criando con 13 hermanos, y dice que ser madre es "muy gratificante".

Tus hijos son una parte de ti. Todos los días son el Día de las Madres", dijo. "Ellos me traen flores que recogen en el patio. Incluso si es un diente de león, es especial, porque estaban pensando en mamá".

Jay Schwandt, de 40 años, dice que espera que el bebé sea otro niño, pero que estaría feliz de todas formas.

"Si pudiera dar una preferencia, diría que fuese una niña", dijo. "Ya he hecho las cosas de niños. Quisiera vivir la otra experiencia alguna vez".