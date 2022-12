Más de 30 muertos tras accidente y explosión de camión cisterna en Kenia

Más de 30 personas murieron al estallar en llamas un camión cisterna lleno de combustible que se estrelló accidentalmente contra otros vehículos este sábado en una ruta cerca de la ciudad de Naivasha en Kenia, indicaron las autoridades,

"Hay más de 30 muertos confirmados, muchos heridos y otros 11 vehículos incinerados tras el accidente carretero" indicó Pius Masai, de la dirección nacional de gestión de desastres.

La Cruz Roja keniana indicó que el conductor perdió el control del camión, que se estrelló contra otros vehículos y "estalló en llamas".

El accidente se produjo en la transitada autopista Nairobi-Nakuru, principal eje carretero del país que une a la capital Nairobi con el oeste y Uganda. Se estima que 11 vehículos fueron afectados por los llamas.

Testigos del siniestro hablaron de una bola de fuego atravesando a los vehículos con pasajeros en su interior.

"Fue un terrible incidente, la gente resultó quemada, algunos en sus automóviles y otros cuando trataban de escapar", dijo un agente de policía en el lugar.

George Rono conducía por la autopista cuando vio al camión estrellarse contra los demás automóviles.

"Sobrevivimos por una cuestión de suerte, vimos lo que ocurrió", dijo Rono. "Escuchamos a los coches chocar al mismo tiempo y luego una ruidosa explosión seguida de fuego, y allí es cuando salí de mi automóvil, en momentos en que el fuego se extendía, pero felizmente no alcanzó a llegar donde estábamos nosotros".

El acompañante de Rono describió la intensidad de la explosión.

"El fuego fue tan enorme que uno no se podía acercar hasta que llegaron los bomberos y ayudaron a sofocarlo. Todos los vehículos a nuestro alrededor estaban ardiendo", dijo.

Algunos sobrevivientes fueron asistidos en el lugar de la tragedia por las personas presentes y por la Cruz Roja, mientras otros heridos eran trasladados al hospital.

Los cadáveres fueron colocados en bolsas y cargados en camiones. "Fue como una película de terror", dijo Jane Muthoni, empleada de una tienda que trabaja cerca del lugar del accidente y que acudió rápidamente para intentar ayudar a la gente a salir de sus automóviles.

"La imagen me va a perseguir por mucho tiempo, ese fuego enorme que quemaba a la gente, y otros sentados muertos en sus asientos de los automóviles", dijo.

La transitada ruta es conocida por sus accidentes. En 2009, más de 100 personas murieron y unas 200 resultaron heridas en otro lugar de la misma vía carretera, al volcar un camión cisterna y atraer a gente de los alrededores que intentaba recuperar combustible derramado, cuando estalló el fuego.

Dadas las proporciones del accidente, que coincidió con una huelga de médicos a nivel nacional, no se descarta que el balance final de víctimas sea más grave que lo inicialmente anunciado.