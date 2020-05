Más loco que un rebaño de cabras: se fugaron e invadieron las calles de un barrio

Los animales dañaron la cerca eléctrica del lugar en donde se encontraban y se fueron a buscar comida en las casas de la población de San José, en California.

Los ciudadanos de la zona se vieron sorprendidos cuando las cabras empezaron a comerse las plantas que había en los jardines.

I’m dead When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street

This is the craziest thing to happen all quarantine pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT

— Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020