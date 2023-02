Masacre en Estados Unidos de dos adolescentes y una joven embarazada

Una comunidad en Houston, Texas, está conmocionada por la masacre en Estados Unidos en la que dos adolescentes y una joven embarazada fueron asesinadas por el novio de la madre de dos de ellas.

El sujeto, de 38 años, ingresó a la casa de las víctimas en la noche del sábado 18 de febrero y asesinó a una joven de 19 años embarazada, su hermana de 13 y otra joven de 14 que era amiga de la familia.

Solo una niña de 12 años y su sobrina de un año sobrevivieron a la masacre en Estados Unidos.

María del Consuelo Reyes, vecina de las víctimas, le contó a Telemundo que vio a la menor de edad corriendo por la calle, sin ropa, cargando a la bebé y cubierta de sangre.

Según le reveló la niña, el autor de la masacre en Estados Unidos se dirigió a ella “ya cuando me manoseó, me hizo de todo, me dijo ‘vete o si no también te voy a matar’”.

La joven embarazada era hermana de la menor abusada que sobrevivió y madre de la bebé.

El autor de la masacre en Estados Unidos se disparó en la cabeza, en la alcoba principal de la casa.

Se desconoce cuáles fueron los motivos para que asesinara a las tres jóvenes y abusara de la otra niña.



Tiroteo en Misisipi

Un día antes de esta masacre en Estados Unidos, un hombre asesinó a seis personas en la localidad de Arkabutla, en Misisipi.

El sheriff del condado de Tate, Brad Lance, confirmó que el individuo mató primero a un hombre en una tienda sobre las once de la mañana del viernes 17 de febrero. Después se trasladó a una vivienda cercana donde asesinó a una mujer y más tarde fue a otra casa y abatió a otras dos personas.

Lo capturaron en una casa, en la que hallaron otra víctima mortal en la entrada y otra más en el interior de un coche.

Desde que inició 2023 se han registrado 73 "tiroteos masivos" en Estados Unidos, según la página web del Gun Violence Archive (GVA), un proyecto sin ánimo de lucro que sigue la violencia con armas de fuego en el país.

Con la masacre en Houston serían 74 los hechos violentos.

GVA considera como tiroteo masivo aquel que acaba con tres víctimas, sean muertos o heridos, sin incluir al autor del ataque si es que ha fallecido o sufrido lesiones durante el suceso.