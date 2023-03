Masacre en Florida: hallan a cinco personas muertas en una vivienda

Una masacre en Florida, Estados Unidos, fue reportada el viernes 10 de marzo. Hallaron a cinco personas muertas dentro de una vivienda en la localidad de Miami Lakes, un caso que en estos momentos se investiga como un "aparente homicidio-suicidio", informaron las autoridades.

"En total se hallaron cinco personas fallecidas, de ellas cuatro por arma de fuego, y otra persona que parece que se quitó la vida", informó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta.

Los fallecidos en la masacre en Florida son tres mujeres y dos hombres, todos adultos.

Inicialmente las autoridades dijeron que no sabían si las víctimas tenían algún parentesco.

Sin embargo, poco después trascendió la identidad de dos de las personas asesinadas: Yoanka Aguilar, una madre de 54 años, y su hijo, Dhany Aguilar, de 34, según información revelada por Telemundo.

Las otras tres personas al parecer también eran familiares y recientemente habían llegado de Cuba.

Según el portavoz policial, alrededor de las nueve de la mañana del viernes, los servicios de emergencias recibieron una llamada de "un familiar" de los fallecidos pidiendo ayuda por información sobre ellos.

Varios agentes de la Policía se presentaron en la vivienda de Miami Lakes junto a la persona que dio el aviso y "encontraron una ventana abierta" por donde accedieron al inmueble.

Al registrar la casa, encontraron los cinco cadáveres de la masacre en Florida en diferentes habitaciones, precisó Zabaleta.

"Había personas que quizá alquilaban cuartos en la casa, pero no lo podemos confirmar porque la investigación está en curso. Es una gran tragedia donde cinco personas han perdido la vida por lo que aparenta ser un homicidio-suicidio", señaló el portavoz.

Medios locales mostraron imágenes aéreas de la vivienda, en una calle residencial de Miami Lake.



Homicidio de un policía colombiano en EE. UU.

En Chicago despidieron con honores a Andrés Vásquez, un policía colombiano que perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Encontró la muerte al acudir como apoyo a una llamada de violencia doméstica. Cuando llegó, un joven armado de 18 años quiso escapar de la Policía, el oficial lo persiguió a pie y, tras ordenarle repetidamente que se detuviera, el sujeto le apuntó con el arma y se desencadenó un intercambio de disparos a corta distancia.

“Andrés fue uno de los más valientes y la persona más desinteresada que jamás haya conocido”, recordó John Vásquez, primo del policía colombiano.

En su funeral, también recordaron las palabras que el oficial solía decir: “Detrás de este uniforme hay otro ser humano como usted. Este uniforme no me convierte en robot. Este uniforme no es un símbolo de odio”.