Masivo ciberataque golpea a instituciones en varios países del mundo

El primero en reportarlo fue el Reino Unido, cuyo sistema de salud fue blanco. En España, la empresa telefónica sufrió el hackeo.

El asalto informático que sufrieron este viernes docenas de hospitales británicos es parte de un "ataque internacional" que afectó a varios países, declaró la primera ministra Theresay May.

"No se trata de un ataque contra el NHS (sistema nacional de salud), es un ataque internacional y varios países y organizaciones se han visto afectados" dijo May.

El sistema público de salud británico anunció que había sufrido "problemas informáticos graves" que obligaron incluso a desviar ambulancias, suspender citas rutinarias e incluso, según dijo una testigo, alterar intervenciones quirúrgicas.

Los servicios de seguridad informática nacionales "trabajan estrechamente con los servicios digitales del NHS para garantizar (...) la seguridad de los pacientes" aseguró May.

Por el momento no se ha informado del robo de datos personales de los pacientes, añadió.

Al menos 16 organismos de la seguridad social británica informaron de esos ataques.

Prácticamente a la misma hora, varias compañías españolas, entre ellas el gigante de las telecomunicaciones Telefónica de España, fueron víctimas de un ciberataque con un virus del mismo tipo que el británico.