Matan a hombre que los contrató para asesinar a exesposa porque “no querían dejar un hijo sin madre”

Dos jóvenes de nacionalidad colombiana terminaron matando al hombre que los contrató para asesinar a su expareja en Chile porque “no iban a dejar a un hijo sin su madre”, según reveló el abogado de uno de ellos.

Cresencio Gómez, de 59 años, se había separado hace dos de su esposa, pero vivían en la misma casa con su hijo de 18 años.

El hombre empezó a buscar a alguien que asesinara a la mujer inventando que le debía varios millones.

Fue así como encontró a dos jóvenes de 21 y 25 años, que el día que iban a cometer el crimen se enteraron de la verdad.

Los sicarios planeaban ingresar a la casa de la víctima fingiendo un asalto para así asesinar a la mujer.

Sin embargo, según reveló Gabriel Cuevas, defensor de uno de los sicarios, al diario Las Últimas Noticias, cuando los jóvenes se encontraron con quien los contrató para recibir el pago, el sujeto les contó la verdad.

“Mi defendido le respondió: 'pero cómo vamos a hacer eso'. Este señor les decía: 'qué les importa, si les estoy pagando. Esto no es gratis. A ustedes no les importa quién es la persona. Hagan el trabajo no más'”, sostuvo el abogado.

Su cliente, agregó, "me dijo que le contestó: 'es tu señora y tu hijo. Eso no se hace'. Con sus palabras da a entender que sus principios le impiden hacer este tipo de trabajos. De hecho, me dijo que para él la mamá es sagrada y que no iba a dejar a un hijo sin su madre".

"Nuestra tesis es que hubo un forcejeo entre la víctima y los imputados antes del homicidio. Lo que pasa es que este señor, luego de ser cuestionado por los imputados, pidió la devolución de su dinero. Exigía que le devolvieran su plata si no iban a hacer el trabajo", relató Cuevas.