Matan a tiros a un hombre en Nueva York: impactantes imágenes

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa cuando un hombre es asesinado a tiros en un establecimiento de Manhattan, Nueva York. El hecho tuvo lugar el pasado 9 de abril y las imágenes fueron compartidas por un medio local.



La víctima, que recibió un disparo en la cabeza y en la espalda, fue trasladada a un centro asistencial en Nueva York, pero fue declarada muerta por los médicos.

"Están buscando a un sospechoso que disparó y mató a una persona en una tienda. La víctima recibió un disparo en la cabeza y la espalda y fue transportado al hospital, donde fue declarada muerta", se puede leer en la descripción de la publicación en Twitter.

Matan a un hombre a sangre fría en un estanco en Nueva York. https://t.co/V9TCJ96Ll5 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 10, 2023

Actriz de Broadway Laura Benanti sufrió aborto en pleno escenario

En otras noticias, la actriz de Broadway Laura Benanti y su familia enfrentan una lamentable pérdida que ocurrió mientras ella se encontraba en el escenario, presentándose ante unas 2.000 personas.

Laura Benanti, quien a los 18 años debutó en Broadway en la obra ‘The Sound of Music’, contó a través de su cuenta de Instagram que durante una presentación en el crucero The Broadway Cruise, que iba desde Nueva York hasta las Bermudas, tuvo un aborto involuntario.

Publicidad

“El lunes 3 de abril actué en el escenario para 2.000 personas mientras tenía un aborto involuntario. Sabía qué estaba pasando. Comenzó lentamente la noche anterior”, narró en sus redes sociales agregando que no era la primera vez que afrontaba una situación así, por lo que supo manejarlo.



"Si hubiera sido nuestra primera derrota, o incluso nuestra segunda, probablemente no habría sido capaz de continuar. Pero, desafortunadamente, no soy una extraña al dolor y al vacío de perder un embarazo. Es un camino que he recorrido antes, de la mano con mi marido", comentó la actriz y cantante.

Laura Benanti, recordada por su participación en gran cantidad de producciones teatrales como ‘Gypsy’, ‘Nine’, ‘Into the Woods’, ‘She Loves Me’ y ‘My Fair Lady’, aprovechó su publicación también para agradecerles a quienes la apoyaron en ese duro momento.

Estuvimos “junto a algunos de los seres humanos más amables y amorosos con los que jamás tendré el honor de compartir espacio. Gracias a todos en esa audiencia por la gracia que permitió su presencia. Por sacarme de mi dolor por esa hora santa. Gracias a mi banda por tenerme, incondicionalmente, en sus corazones, y al equipo por trabajar tan duro para hacerme sentir lo más cómoda posible. Gracias a mis amigos y compañeros artistas por unirse a mí y adaptarse tan amablemente a mis necesidades cambiantes”, enfatizó.