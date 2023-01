Mató a su compañera de apartamento a puñaladas y esta fue su insólita justificación

Mientras la familia de la víctima busca justicia, el acusado se ha defendido diciendo que el crimen fue consecuencia de sonambulismo.

Brooke Preston compartía apartamento con su hermana y un amigo en el estado de Florida, EE. UU., pero recientemente había decidido mudarse de vivienda porque Randy Herman, el acusado, había empezado a beber demasiado y tenía conductas anormales. Sin embargo, antes de mudarse amaneció muerta a causa de múltiples puñaladas.

Desde entonces la familia de la joven, que murió a los 21 años, ha estado buscando justicia por el crimen. No obstante, el acusado alegó recientemente que no sería justo meterlo a la cárcel ya que esa noche él estaba sonámbulo, lo que indica que no estaba consciente al cometer el homicidio.

Herman contó que se acostó a dormir y que lo siguiente que recuerda es estar frente al cuerpo ensangrentado de su amiga.

El amigo y compañero de vivienda de Brooke Preston se enfrenta a un juicio donde su único argumento para salir libre es que la mató durante un episodio de parasomnia.

Ante esta defensa, los familiares han expresado que se sienten ofendidos y que esperan que la justicia llegue pronto, pues el caso se lleva manejando desde 2017 sin que se llegue a una conclusión que parezca favorecer a la víctima.

La familia ha aclarado que los jóvenes nunca estuvieron involucrados sentimentalmente.

Según las autoridades encargadas del caso, si el joven es declarado culpable de asesinato en primer grado, enfrentará una sentencia automática de por vida sin posibilidad de ser liberado.