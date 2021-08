Mató a su esposo para defenderse, la absolvieron y policía que la custodiaba será madrina de su bebé

La noticia de que la justicia la absolvió del delito de homicidio agravado por el vínculo fue la mejor que pudo recibir Jessica Osores, una mujer de 28 años que mató a su esposo con el mismo cuchillo con el que él la había amenazado minutos antes.

La mujer, que permanecía con el beneficio de detención domiciliaria en la provincia de Tucumán, en Argentina, por tener un hijo menor de edad con Síndrome de Down, había señalado durante el juicio en su contra que “era mi vida o la suya”, al referirse a la “maldita” noche en la que su pareja en estado de embriaguez la había forzado a tener relaciones antes de amenazarla con un cuchillo diciéndole que “no me iba a dejar libre para que yo pudiera estar con otro hombre”.

En el forcejo, ocurrido en septiembre del 2020, la pareja de Jessica recibió una herida fatal y, por ello, la Fiscalía solicitaba una condena de 8 años de cárcel por homicidio.

“Sufrí nueve años de violencia de género”, había contado en un diálogo con el diario local Todo Noticias , en el que agregó: “yo solamente me defendí, pero estoy muy arrepentida. No soy una mala persona. No soy una asesina”.

Recientemente, la justicia consideró que se trataba de un caso de defensa personal y la absolvió.

La madrina de su bebé

Mientras transcurría la investigación, a la mujer que mató a su esposo le designaron una policía para que la custodiara en la casa por cárcel y, aunque inicialmente la relación fue lejana y hubo algo de miedo, ahora la uniformada es “como de la familia”.

“Cuando la pusieron de consigna tenía miedo de entrar a mi casa. Ella creía que yo era una criminal, una asesina, una adicta”, sin embargo, “se encontró con una buena persona, me decía que era injusto lo que estaba viviendo”, recuerdo la mujer.

Y fue tal la amistad que lograron que ahora la uniformada será madrina del cuatro hijo que espera Jessica Osores.

Al cerrar un difícil capítulo de su historia, ella solo quiere “empezar de cero” y luchar “para darles una mejor vida” a sus hijos.