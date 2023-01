Mató a un ciclista tras tomar el carro de su jefe sin permiso y desapareció

Un hombre que cuidaba un depósito mató a un ciclista tras tomar el carro de su jefe sin permiso. Una cámara de seguridad captó cuando se llevó el vehículo, el pasado 24 de diciembre, y un día después lo devolvió con las marcas del impacto fatal ocurrido en Bolivia. El señalado asesino desapareció y su patrón fue arrestado mientras se adelanta la investigación.

Johnny Abdón, abogado del dueño del carro, le dijo a Unitel que su cliente es dueño de una importadora de aceite de fruta.

“Quien era el encargado de cuidar el depósito, mas no el vehículo, era el señor que había atropellado a este ciclista”, agregó.

Según él, cuando el dueño del carro vio en los medios de comunicación imágenes del vehículo que había provocado el accidente fatal, se dio cuenta de que era el suyo y por eso se presentó ante las autoridades.

El deportista fue identificado como Gonzalo Frías, de nacionalidad española. Su papá llegó a Bolivia y, entre lágrimas, le pidió al responsable que se entregue.

Sin embargo, el abogado del jefe del sujeto indicó que este “no contesta, está apagado su celular”, versión que confirmó su cliente tras las rejas.

El empleador del hombre que mató a un ciclista dijo que “ha sido un buen trabajador”, pero “no lo he podido ubicar, he intentado llamarlo, he ido a buscarlo donde vive, pero está solo su cuarto con sus cosas”.



Desde una celda le envió un mensaje a su empleado: “Como culpable tiene que venir porque va a empeorar su situación, porque las cosas no se arreglan escapándose, si se entrega va a ser mejor para él porque tarde o temprano lo van a agarrar, esté donde esté”.

“No es matar a una persona y que se frieguen los demás”, añadió.