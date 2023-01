Mauro Colagreco, el chef argentino que puso a su restaurante como el mejor del mundo

Mirazur está ubicado en Francia, con una magnifica vista al Mediterráneo, y su comida usa ingredientes locales cultivados en su propia huerta.

Ubicado en Menton, al suroriente del país galo, el establecimiento del chef Mauro Colagreco no es un restaurante convencional francés.

Aunque a menudo es criticado por no apreciar la gastronomía gala, el argentino salió triunfante en la influyente lista de los 50 mejores restaurantes del mundo.

“Es increíble. No tengo palabras para explicar...estoy en el cielo”, dijo Colagreco.

En ese lugar impera la cocina creativa con ingredientes locales, que crecen en los cinco huertos que cultivan.

En la pasada edición de los premios el restaurante había quedado en el tercer puesto, pero este año Mauro Colagreco logró vencer incluso a la nueva versión del restaurante danés Noma.

El argentino también se había convertido este año en el único chef extranjero con tres estrellas Michelin en Francia y en el primer argentino en lograrlo.

"Nuestra visión es compartir y tratar de dar amor y ser felices, vivir feliz con nuestro trabajo", aseguró.

Situado en la frontera con Italia y con unas vistas espectaculares sobre el Mediterráneo, Mirazur ofrece a sus comensales una cocina distinta capaz de cruzar todas las fronteras.

