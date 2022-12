Máxima alerta por temor a represalia del EI contra Jordania

El rey Abdalá II de Jordania advirtió este miércoles que se dará una "dura respuesta" al grupo yihadista Estado Islámico (EI) por el asesinato del piloto jordano Muaz Kasasbeh, informó un comunicado de la Casa Real.

"La sangre del héroe mártir no quedará sin la respuesta severa de Jordania y de su Ejército a ese acto cobarde y criminal, porque esa organización terrorista no solo lucha contra nosotros, sino también contra el islam y sus nobles valores", dijo el monarca durante un encuentro con los comandantes de las Fuerzas Armadas del país.

Abdalá II también señaló que "están librando una guerra sin cuartel para preservar su credo, así como los valores y principios humanos", por lo que insistió en que lucharán contra "esa camarilla de criminales y los golpearán en sus bastiones".

Asimismo, elogió el apoyo internacional recibido en este contexto en el que los países deben hacer frente al peligro del terrorismo, que "es la guerra de los mundos árabe e islámico".

El rey Abdalá II, que regresó a su país tras conocerse la muerte del piloto y para lo que suspendió la visita que realizaba a Estados Unidos, presidió una reunión con comandantes del Ejército jordano y jefes de los órganos de seguridad para evaluar la situación y buscar medidas contra el grupo yihadista.

El Gobierno jordano defendió este miércoles una mayor participación en la lucha contra el Estado Islámico, que asesinó al piloto Muaz Kasasbeh quemándolo vivo.

El Ejecutivo sostuvo que "ese horrible crimen demuestra lo correcta que ha sido la actitud de Jordania uniéndose a esta guerra contra el terrorismo", concretamente a la alianza internacional liderada por EEUU contra el EI.

Según las Fuerzas Armadas jordanas, el militar, que había sido capturado en diciembre pasado cuando participaba en una operación de la alianza internacional contra el EI, murió asesinado el pasado 3 de enero, a pesar de que ayer fue difundido el vídeo, en el que no se habla de la fecha de su muerte.