“Me acabo de divorciar por Zoom”: logro de mujer durante la pandemia y que le dio la vuelta al mundo

View this post on Instagram

Quiénes de acá pueden costear un trámite de #divorcio? Un trámite que cuesta muchas veces sobre el medio millón de pesos? Algunos, todos, pocos?. Y qué pasa con las que no pueden nunca? Esa es parte de la #desigualdad de la que también debemos hablar con o sin #coronavirus y que en los diferentes espacios he querido compartir con ustedes en #entrevistas a raíz del tweet “Me divorcié por Zoom”, el que jamás pensé llegaría a España, Colombia, México, Panamá, Argentina. Hoy ha sido de recibir comentarios súper buenos, de mujeres y hombres complicados y que se sintieron identificados así como también críticas, ofensas, descargos misóginos, y da igual. Si esto puede visibilizar una problemática social Bienvenido Sea!. Gracias a @s_moda @heraldotv @cooperativa @lungram @americatv @adnchile @radiopatia @metroymedio. Mañana siguen las entrevistas y les iré contando y recibiendo feliz sus aportes para hacer comunidad con nuestras diferencias 💚 #goodvibes #zoom #divorcio #twitter #anecdotas #amorpropio #covid_19 #estetuitnoprendió Foto del bacan @rbm.fotografo