“Me amenazaban”: así fue la pesadilla del esposo de una colombiana que era acusado de espionaje

El investigador británico Matthew Hedges contó por qué confesó ser un espía pese a su inocencia y denunció tortura psicológica.

Además, habló sobre el papel de su esposa, la colombiana Daniela Tejada, para lograr un casi imposible perdón.

“Tengo que cuidarme mental y emocionalmente. Tengo que mejorarme y ayudar a mi familia a entender qué fue lo que pasó”, asegura Hedges, quien fue condenado a cadena perpetua en Emiratos Árabes, pero luego consiguió ser indultado.

Por eso insiste en que sus investigaciones siempre fueron de carácter académico.

Dice que la única prueba que tenían contra él era el texto mismo de su trabajo para el título de PhD.

Pero entonces, ¿por qué confesó que era un espía?

“Intenté decir la verdad durante mucho tiempo, pero la situación era tan estresante que llegué a decir: ‘no puedo más’. Si esto es lo que quieren oír, vamos con eso y esperemos lo mejor”, afirma.

Hedges sostiene que sufrió torturas psicológicas y amenazas de violencia física, incluso llegó a estar hospitalizado por una crisis mental.

Empezó a verse atrapado en un espiral sin retorno: “Cuando fui a la corte, si me retractaba, me iban a añadir cargos. Dije esa mentira y no pude dar marcha atrás”, relata.

A pesar de tener todo en contra, y con el respaldo de Daniela, consiguió el indulto el 27 de noviembre pasado. Ahora la meta de esta pareja es limpiar el nombre de Matthew por completo.