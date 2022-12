“Me formé para tratar a mi pueblo y no lo podré hacer”: crisis provoca éxodo de médicos venezolanos

Escasez de medicamentos y malos sueldos forzaron la salida de doctores jóvenes. Chile, Colombia, España y EE. UU., sus principales destinos.

En un emotivo acto de graduación, un grupo de médicos pediatras recibe su título en la especialidad de Nutrición. De esta promoción, muchos ya tienen boleto para emigrar de su país.

“Siento que me están botando, eso es lo que siento, durante todo este tiempo he tratado de luchar para poder quedarme y lamentablemente no voy a poder hacerlo, yo me formé para tratar a mis pacientes, a mi pueblo y no lo voy a poder hacer y eso me duele muchísimo”, dice Ygoric Isaac Martínez, entre lágrimas.

Revela, además, que a diario ve pacientes con desnutrición grave y no encuentra qué recetarles por la creciente escasez.

Según una encuesta gremial, alrededor del 40% de los médicos que se gradúan no regresan a Venezuela.

Pero también detalla que la mitad de doctores que han emigrado tienen intenciones de volver si las condiciones del país cambian.

