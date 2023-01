“Me quité la gabardina y sentí libertad”: mujer se desnuda mientras espera en estación de gasolina

“Estuve sin ropa por una hora, lo hice para expresar poder”, asegura la joven, quien paralizó el tráfico en el lugar.

Se trata de la Are Rojas, una modelo, actriz y educadora sexual mexicana. La mujer es famosa por su contenido explícito y provocativo en sus redes sociales.

“Tenía nervios, pero en el momento en que me quité la gabardina sentí libertad”, dijo en entrevista con el periódico mexicano Excelsior.

‘La reina del erotismo’, como se autodenomina, aseguró que lo hizo porque “me encontraba con mi amigo Alfonso, el autor de la fotografía, íbamos a hacer fotos y nos quedamos sin gasolina. Se nos pasó el tiempo y dijimos, hagámoslas aquí”.



Pese a que muchos, según ella, la han apoyado, se mostró en desacuerdo con el manejo que algunos le han dado al resultado de la sesión fotográfica.

“He recibido mensajes en los que me dicen: ojalá te violen, luego por eso las violan y las matan”, añadió.

En conversación con dicho medio, la joven dijo que su respuesta a esos conmentarios fue “estuve desnuda aproximadamente media hora, una hora, y en todo ese tiempo nadie me tocó, nadie me violó. ¿Por qué entonces violan y matan a mujeres que están vestidas? Es cuestión de cultura”.

Concluyó pidiendo que la “sociedad debe normalizar la desnudez, pues hemos sido nosotros mismos quienes la hemos convertido en un tema tabú”.