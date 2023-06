Mecánico fue golpeado por cliente que se molestó porque se demoraron en devolverle el carro

Un mecánico de 63 años fue brutalmente golpeado por un cliente que se molestó porque se demoraron en devolverle el carro. Según él, “estaba terminando de lustrar el auto, faltaba poco” para entregarlo, cuando fue atacado.

Carlos Rey, nombre de la víctima, declaró a medios de Argentina, donde se produjo la agresión, que quien lo abordó fue el hijo del dueño del vehículo.

El atacante “cerró la puerta de mi oficina para que no entre nadie. La había trabado, no me pudo ayudar nadie. No me dijo nada, fue y me atacó”, aseguró el mecánico tras ser dado de alta de un hospital en Buenos Aires.

En las imágenes se ve cuando el joven ingresa a la oficina del mecánico, que está sentado frente a su escritorio revisando el celular, cuando de repente empieza a ser golpeado por el cliente sin razón aparente. Después de darle puños mientras está en la silla, lo tira al piso y siga agrediéndolo y pateándolo.

“Me pusieron la cabeza contra el pavimento y me empezaron a pegar como si fuesen mazazos”, narró la víctima a los medios.

El agresor y dos hombres más que estaban con él se fueron del sitio mientras uno de los compañeros de la víctima los amenazaba con una herramienta para que se alejaran. Luego llamó a la policía y una ambulancia para que auxiliaron al trabajador.

El mecánico aseguró que “estaba terminando de lustrar el auto, faltaba poco” para entregar el vehículo. Sostuvo que en los 30 años que lleva trabajando en su taller nunca había tenido un problema.

Añadió que “cuando tengo un problema me hago cargo y me estaba haciendo cargo del problema”.

A quien lo atacó le dijo: “No tengo miedo, si se quieren vengar, que vengan. ¿Qué van a hacer? Yo ni los lastimé, ni los humillé, ni les robé, ni los maté. No les hice nada, les estaba haciendo un auto nada más”.

El diagnóstico del mecánico fue traumatismo encéfalo craneal (TEC), pero fue dado de alta al encontrarse fuera de peligro.

La Fiscalía argentina analiza los videos para identificar a los involucrados en la violenta agresión contra este hombre.

