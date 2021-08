Médico colombiano atravesó nadando el lago Ontario por los niños autistas

Cubierto de zinc y vaselina para proteger el cuerpo, el medico colombiano Juan Gabriel Acosta, nacido en Barrancabermeja, Santander, hace 38 años, inicio la travesía de 51 kilómetros para cruzar durante 19 horas, el lago Ontario en Canadá.

Su objetivo, honrar la memoria de su sobrino Juan Felipe, un niño autista que murió en 2020.

“Yo tengo dos sobrinos con trastorno autista, Felipe y Santiago, y la natación es mi forma de conectar con ellos, les encanta nadar y con estos retos busco llamar la atención sobre el autismo y recolectar fondos para causas que apoyen a niños con autismo”, dijo el médico.

Juan Gabriel nadó motivado por la familia, sus entrenadores que lo acompañaron por tramos y la organización Wims Ontario, que verificó las condiciones de este reto que por momentos fueron muy difíciles.

“Nadar durante toda la noche. Me pasó una cosa muy curiosa y es que tenía microsueños durante la noche. Seguía haciendo el mismo movimiento, respirando exactamente igual, pero perdía la orientación, chocaba contra el bote”, indicó.

Pero según cuenta todo lo superó tomando café, en memoria de su sobrino y los demás niños autistas del mundo.

“Faltando aproximadamente un kilómetro estaba cansado, ya sabíamos que íbamos a llegar y desde el bote que me acompañaba me sacaron la bandera de Colombia, me la pusieron al lado y ahí ya se me salieron las lágrimas dentro del agua pensando que lo íbamos a conseguir”, expresó el nadador.

El médico Juan Gabriel, en 2015, ya había nadado el estrecho de Gibraltar, de donde lo sacaron del agua los tiburones. En 2019, nadó 11 horas alrededor de Manhattan, en Nueva York, siempre para ayudar a las personas autistas que ahora tienen una fundación en Bogotá.

Juan Gabriel, el nadador de las causas sociales, expresa que hay que llenar de amor a la población que sufre autismo y para fortalecer este mensaje en Colombia, su nuevo reto será nadar entre San Andrés y Providencia.