Médico colombiano se defiende ante cuestionamientos por la muerte de 8 ancianos en Florida

“No había indicios de que ellos necesitaran ser evacuados”, sostuvo Jack Michel. Familiares de fallecidos iniciaron acciones legales contra la institución.

El doctor, de origen barranquillero, señaló que desde el momento en el que el centro Hollywwod Hills se quedó sin energía eléctrica no se había registrado ninguna señal de que los pacientes del necesitaran ser trasladados.

Indicó que es más importante encontrar las causas reales del hecho y no chivos expiatorio, citando las palabras del gobernador de la Florida, Rick Scott: “La mejor manera de honrar los recuerdos de aquellos que perdieron sus vidas en la tragedia de Hollywood es identificar las causas y asegurarse de que esto no vuelva a suceder”.

La controversia inició cuando fallecieron ocho ancianos por una falla de energía tras el paso del huracán Irma:

El centro de rehabilitación señala que desde el domingo en la tarde se quedaron sin servicio de energía y, al llamar a esa empresa, les aseguraron que irían el lunes. Nunca aparecieron. Tampoco fueron el martes, expresó la fundación.

La agencia para la administración de servicios de salud dijo que la responsabilidad por la pérdida de vidas, en última instancia, recae en la residencia de los ancianos.