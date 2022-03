Médico ucraniano genera rechazo por decir que prisioneros rusos "son cucarachas, no personas”

En el ojo del huracán se encuentra el médico ucraniano Guennadi Druzenko, quien lidera el hospital móvil de voluntarios, luego de declarar en una entrevista que había dado la orden a su personal de castrar a los prisioneros rusos, a quienes llamó “cucarachas”.

“Siempre he sido un gran humanitario y he dicho que en cuanto un individuo está herido ya no es enemigo, sino un paciente, pero ahora he dado instrucciones muy estrictas para castrar a todos los hombres porque son cucarachas, no personas”, dijo Druzenko en una transmisión con Ucrania-24.

De inmediato, sus palabras tuvieron eco en Rusia, donde el jefe del Comité de Investigación pidió abrir un caso en su contra por los comentarios.

Druzenko también manifestó que “los pacientes rusos morirán aquí. Morirán en gran número. Los que se vayan recordarán la pesadilla en suelo ucraniano como los alemanes recuerdan Stalingrado”.

Luego, a través de su cuenta en Facebook, el médico se disculpó por lo dicho: “El primer hospital móvil no castra a nadie y no lo va a hacer. Estas eran emociones. Lo siento. Salvamos vidas”.

