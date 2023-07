Médicos integrales comunitarios de Venezuela reconocen mala preparación: “La clase está pregrabada”

Algunos médicos integrales comunitarios, graduados en Venezuela, reconocieron no tener la suficiente preparación profesional para tratar diferentes condiciones. Esto surge luego de que el Colegio Médico Colombiano alertara sobre la posibilidad de que cientos de ellos empiecen a ejercer en Colombia.

Uno de los más de 24.000 médicos integrales comunitarios graduados en Venezuela habló con Noticias Caracol. Él, que pidió que se reservara su identidad, relató que en los 2 primeros años, de los 6 que cursó, parte de las clases teóricas fueron videos pregrabados reforzados con profesores de consulta.

También reconoció que le faltaron más pasantías hospitalarias y prácticas básicas en anatomía.

“La clase está pregrabada con voz de médico cubano, me imagino una doctora cubana. Ver en carne un músculo, una arteria, un nervio, no, no tuvimos prácticas de ese modo en los primeros años, que son los que dan anatomía humana”, dijo el joven de 24 años.

Pese a lo anterior, este médico integral comunitario defendió la educación que recibió en las universidades experimentales de Venezuela: “Somos médicos también, lo único es que el título tiene dos nombres más”.

En Venezuela, la creación en 2008 del programa de médicos comunitarios ha traído denuncias de baja calidad académica, pero esto no ha impedido al régimen ofrecer estos galenos a otros países.

“Formar y graduar para Colombia, mínimo, 1.000 médicos integrales comunitarios por año”, dijo Nicolás Maduro el pasado 10 de marzo de 2022.

Las autoridades de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela aseguran que las horas de formación y el número de médicos especialistas que imparten clases nunca pueden compararse con los estudios de las universidades autónomas de ese país.

“Los mandaron al hospital de niños, a esos muchachos, que les faltaban 2 semanas y los graduaron, no sabían lo que era un asma, no sabían lo que era una diabetes”, indicó Hunades Urbina, director de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela.

Otro caso es el de una joven bachiller del interior, que estudió en 2021 y se retiró 3 meses después de comenzar Medicina Comunitaria: “No estaba aprendiendo nada y ya te querían mandar a los hospitales a que hicieras guardias”.

Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, dejó una recomendación para Colombia: “Que hablaba que iban a comparar las mallas curriculares del médico integral comunitario con los colombianos, pero hay que tener cuidado, porque el papel aguanta todas las cosas”.