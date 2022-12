Médicos y enfermeras protestan en Venezuela

En Caracas, Venezuela, médicos y enfermeras de un hospital público protestaron por las agresiones que han sufrido por parte de familiares de los pacientes.

Los profesionales médicos aseguran que no tienen protección y no pueden atender a muchos de los enfermos que llegan, por las carencias de insumos.



Hace una semana un grupo de profesionales de la salud, del área de obstetricia fue agredido por familiares de una paciente. Una situación, que según denuncian, ya es común en los centros hospitalarios del país. Aseguran que no tienen materiales básicos, razón por la cual solo atienden casos de emergencias.