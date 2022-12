Medios deben combinar lo mejor del futuro y del pasado: Arianna Huffington

"Yo no veo esto como una lucha (de modelos) sino como una convergencia", dijo la periodista estadounidense de origen griego, en una rueda de prensa previa a su participación en el Festival de los Sentidos organizado por el medio digital colombiano KienyKe en Bogotá.

Huffington reconoció que algunos medios llamados "tradicionales" vinculados a los grandes grupos de comunicación ya se están "moviendo hacia el futuro" con ediciones digitales cada vez más sofisticadas, con blogs, cuentas de Twitter e impacto en las redes sociales.

"Así que para mí el futuro de los medios es híbrido: entre el pasado de los medios tradicionales y las mejores nuevas tecnologías", resumió la periodista.

Además, envió un mensaje a los informadores más reacios a la era de las nuevas tecnologías y les recomendó que tengan en cuenta que si no van a ganar en inmediatez a los nuevos medios digitales consideren la posibilidad de unirse y adaptarse.

Citó como ejemplo la disposición del emblemático diario francés Le Monde a aliarse con su medio digital, el Huffington Post, que combina información con blogs de numerosos colaboradores y ha diversificado las secciones de contenidos.

Por otro lado, se refirió a las críticas de profesionales de la información hacia el periodismo ciudadano y aclaró que "no supone una contradicción con el tradicional", sino que complementa la visión de un reportero.

En su conferencia, dictada en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la periodista explicó que como gran tendencia de efecto global está el papel de los periodistas, que ya no son "observadores" sino también "participantes en la historia, con lo que nos alejamos del periodismo desapasionado".

También alertó de que la tecnología debe utilizarse "para desconectar de la tecnología" y para "regresar a nosotros mismos", y resaltó las aplicaciones que pueden frenar la recepción de correos electrónicos, llamadas de trabajo y alertas en los teléfonos inteligentes.

Bogotá.