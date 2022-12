¿Mejor músico que presidente? Así toca Putin el piano

"Lástima que el piano no era muy bueno y era difícil tocar", dijo tras interpretar dos melodías, mientras esperaba en Pekín a su homólogo chino.

"El presidente leyó los documentos previstos para la reunión con Xi (Jinping) y después aprovechó unos minutos de espera para tocar el piano", explicó Dmitri Peskov, al comentar las imágenes que circularon profusamente por internet.

El presidente ruso, Vladimir Putin, tocó primero la música de una canción dedicada a San Petersburgo, su ciudad natal, y luego otra que celebra las ventanas iluminadas de Moscú, símbolo de esperanza.

"Espero no haberlos decepcionado", expresó el mandatario en actitud modesta. "No puedo decir que haya tocado, lo único que hice fue apoyar mis dedos sobre las teclas", agregó bromeando.

Las fotos y los videos del presidente ruso tocando el piano circularon ampliamente en las redes sociales, provocando numerosos comentarios entre los internautas chinos.

“¡Qué bien que toca!”, comentó admirativo un usuario de la plataforma de microblog Weibo.

"Un agente secreto sabe hacer de todo", sostuvo otro internauta, haciendo referencia al pasado de espía de la KGB de Putin.

"Aunque no toca muy bien, es un bicho raro en el mundo político", matizó otro internauta chino.

Cinturón negro de judo y buen jugador de hockey sobre hielo, hasta ahora Putin se destacaba por poner en evidencia sus aptitudes deportivas o su afición a la caza.