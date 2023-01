¿Melania Trump plagió a Michelle Obama? Esto opinan de una campaña de la primera dama de EE. UU.

El programa ‘Be best’ es comparado con ‘Be better’, de la anterior administración. También hay similitudes en un folleto.

Be Best – Ser Mejor - promueve la lucha contra el abuso de opioides o medicamentos que reducen la intensidad de las señales de dolor y contra el acoso cibernético, en las redes sociales.

"Es nuestra responsabilidad como adultos educarlos y recordarles que cuando usan sus voces, ya sea verbalmente o en línea, deben elegir sus palabras sabiamente y hablar con respeto y compasión", dice Melania.

Críticos señalan que esto marca un irónico contraste con el comportamiento que exhibe su esposo, el presidente Donald Trump, quien a través de Twitter recientemente llamó “Pocahontas” a una senadora.

La plataforma ‘Be Best’, de la primera dama, además tiene similitudes con el lema "Be Better", que usó en su momento Michelle Obama para invitar a los hombres a ser mejores esposos y padres.

Incluso un folleto de la nueva campaña de Melania para la seguridad cibernética de los niños también es casi idéntico al usado por Michelle Obama en 2014.

La controversia se da justo cuando la popularidad de Melania Trump va en ascenso. Una reciente encuesta dice que el 57% de los estadounidenses tiene una opinión favorable de la primera dama, en contraste con la popularidad del presidente Trump, que se sitúa en un 42%.