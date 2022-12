Mélanie Segard, la joven con síndrome de Down que rompió récord de audiencia en Francia

El 13 de marzo escribió en redes sociales pidiendo cumplir su sueño. Dos días después presentó el clima en dos importantes cadenas de televisión.

“Hola a todos, soy Mélanie y mi sueño es presentar el tiempo", explicaba en una campaña iniciada el lunes en las redes sociales, que rápidamente alcanzó cientos de miles de ‘me gusta’ en Facebook.

Rapidamente las cadenas France 2 y BFMTV aceptaron con agrado la idea y la vida de la joven dio un vuelco absoluto.

“Antes me miraban mal, me molestaban, ahora es mejor, hay muchas personas que me reconocen”, declaró Segard.

La oportunidad de mostrarse al aire, le ayudó a la joven a combatir la visión del síndrome de Down o trisomía 21 como una discapacidad. Muchos, gracias a su iniciativa, comprendieron que se trata de una condición que no debe generar discriminación.

“Mélanie es nuestra embajadora”, dijo muy orgulloso Luc Gateau, presidente de la asociación que agrupa las asociaciones de personas discapacitadas mentales y sus familias (Unapei), entidad que organizó una campaña llamada “Mélanie puede hacerlo”.

