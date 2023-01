Mensaje de una mujer a la que su ex le desfiguró el rostro varias veces: “vete, solo empeorará”

Natalie Noe, una mujer de 33 años, decidió hablar de los episodios de violencia intrafamiliar que vivió durante muchos años por cuenta de su expareja, adicta a las drogas . Espera que su relato sirva para crear conciencia en las mujeres que están atravesando por relaciones tóxicas o episodios violentos.

Se conoció que, tras los hechos macabros, Natalie lo denunció ante las autoridades de Estados Unidos , que lo encarcelaron por un corto período. Luego de salir de la cárcel, el hombre murió de una sobredosis.

La pareja se conoció en 2012, cuando Natalie era entrenadora personal.

Fue hasta el 2014 cuando decidieron contraer matrimonio. No obstante, la adicción a las drogas del hombre hizo que la relación se acabara.

Luego de 5 años volvieron a encontrarse. El hombre le prometió que iba a dejar sus adicciones y Natalie, “cegada por el amor”, lo aceptó de vuelta.

Él le confesó que estaba tomando unos analgésicos para calmar el dolor que una lesión le provocaba en la espalda.

Dos semanas después de ese anuncio, el hombre la atacó por primera vez, justo cuando ella se estaba recuperando de una rinoplastia y una mamoplastia.

“Se abalanzó sobre mí, agarró mi nueva nariz entre el pulgar y el dedo y la giró. El dolor era insoportable. A pesar de que mi nariz estaba magullada e hinchada, estaba tan cegada por el amor que me culpé por provocarlo. Era como estar con dos hombres diferentes. Él también podría ser amable y cariñoso”, contó al portal del Daily Mail .

Otro episodio ocurrió luego de una cena familiar, en la que Natalie les contó a sus padres que a él lo habían arrestado por golpearla.

"Avergonzado, Matthew huyó y lo encontré en casa bebiendo whisky. De repente, me agarró del pelo y me arrastró por el pasillo común hasta el parqueadero. Me tiró al suelo antes de subirse a su coche. Estaba demasiado borracho para conducir. Busqué las llaves por la ventanilla del pasajero. Me agarró del brazo y tiró de él con tanta fuerza que sentí que mi implante se salía de su lugar. Mientras me retorcía de dolor, me dio un fuerte puñetazo en la nariz, dejándome inconsciente".

Los paramédicos la atendieron, pero ella se negó a ir a un centro médico. Contó que trató sus heridas en casa. Cuando reunió fuerzas para ir a la clínica le dijeron que había sufrido una “fractura de nariz, pómulo fracturado y desprendimiento de un implante mamario”.

El agresor fue capturado y encarcelado por 94 días. Tras su liberación, se conoció que falleció producto de una sobredosis.

"A pesar de todo lo que me había hecho, estaba inmensamente triste porque no pudo vencer a sus demonios y así fue como terminó para él", dijo Natalie.

A las mujeres que están entrando en una relación tóxica o que ya están en una, les recomienda que se vayan, pues esas situaciones solamente tienden a empeorar con el paso de los días.