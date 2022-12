Mentiras de Ben Carson ponen en riesgo su campaña a la nominación republicana

El futuro político de Ben Carson, precandidato republicano a la Casa Blanca, se ensombreció bruscamente el viernes tras difundirse que mintió sobre su juventud violenta y su admisión en una prestigiosa escuela militar.

Este neurocirujano retirado y único contendiente negro en la carrera por la presidencia, codo a codo en la intención de voto con Donald Trump según las encuestas, ha hecho de su admisión a la escuela militar West Point parte de su historia personal, escribiendo sobre este tema incluso en su autobiografía, "Gifted Hands".

En ella dijo que "recibió una beca completa" para la academia, tras cenar en mayo de 1969 en su ciudad, Detroit, con el general William Westmoreland, famoso durante la guerra de Vietnam.

Esto es un invento, indicó el viernes la publicación digital Politico, en un anuncio que podría tener el efecto de una bomba en las primarias republicanas.

"En 1969, aquellos que hubieran completado el proceso habrían recibido sus cartas de admisión del general adjunto del Ejército", dijo Theresa Brinkerhoff, portavoz de la academia, a Politico, agregando que West Point no tenía conocimiento de que Carson siquiera comenzase el proceso de solicitud.

Tras pasar el proceso de selección, la educación en West Point es gratis para todos.

Sin embargo, en un comunicado a la AFP, Brinkerhoff no confirmó claramente las revelaciones de Politico, precisando que era posible que West Point no hubiera guardado registros de Carson si éste hubiera resuelto no seguir adelante con el proceso de admisión.

Pero consultado sobre las afirmaciones, el equipo de campaña de Carson reconoció a Politico que la historia de la admisión en West Point era falsa.

Carson "jamás declaró que haya sido admitido ni siquiera presentado candidatura a West Point", insistió Doug Watts, portavoz del postulante, en un comunicado publicado por el sitio Daily Caller.

Politico se retractó ligeramente y el viernes solamente puso en duda "la beca completa de estudios" que le habrían ofrecido a Carson en West Point.

En cuanto al general Westmoreland, Politico afirma que no podía encontrarse en Detroit en el momento indicado por Carson, que suele contar su historia personal como ejemplo del sueño americano.

El candidato de 64 años busca seducir al ala más conservadora del electorado republicano con una reputación de integridad moral basada en una fuerte convicción cristiana.

Es además adepto a las declaraciones provocadoras y las comparaciones arriesgadas.

¿Violencia imaginaria?

El viernes se le abrió a Carson un nuevo frente, luego que otra investigación periodística pusiera en duda los violentos accesos de cólera que habría tenido en su juventud.

En numerosas oportunidades el candidato, que creció en un barrio pobre de Detroit, ha relatado que durante su infancia sufrió de una "irascibilidad patológica" pero que se redimió gracias a la fe cristiana.

El cirujano ahora conocido por su calma y su voz pausada ha contado que intentó un día apuñalar a un niño de 14 años, que golpeó a un compañero de clase con cadenas y que amenazó a su madre con un martillo.

Periodistas de CNN que investigaron la infancia de Carson no han logrado, sin embargo, confirmar ni una sola de estas historias, pese a que afirman haber contactado a una decena de personas que conocieron al candidato desde el preescolar.

Consultado el viernes por CNN, Carson denunció "un tejido de mentiras que quieren hacer creer que miento sobre mi propia vida".

"Es lamentable, creo que los medios intentan desviar la atención de los temas de debate importantes de este país", lamentó.

Esta semana también salió a la luz un discurso de 1998 en el que Ben Carson afirmaba que las pirámides de Egipto habían sido construidas por José, el personaje bíblico, para almacenar cereales, y no, como creen los arqueólogos, para servir de sepulcro a los faraones.

Preocupado por el reciente avance de Carson en los sondeos, Donald Trump confía en que esta controversia le quite a su contendiente parte de sus simpatizantes.

"¿Carson está alucinando?", twiteó el viernes Trump.