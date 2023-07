Mercedes, la mujer de 101 años que busca terminar el bachillerato

Mercedes es una mujer de 101 años que está en búsqueda de terminar su educación secundaria. La centenaria reside en el hogar de adultos mayores Eva Perón en Escobar, Argentina, donde encontró la motivación para cumplir sus sueños.

Según le contó la mujer al medio Todo Noticias , empezó a sentir interés por terminar sus estudios tras llegar al geriátrico, pues sus compañeros y trabajadoras del sitio la impulsaron a conquistar su propósito.

Mercedes relató que la muerte de su esposo la afectó en gran medida, por lo que se desilusionó sobre terminar el bachillerato. Sin embargo, al llegar al hogar de adultos mayores cambió su perspectiva al respecto.

“Algunas personas me decían que ya a mi edad no valía la pena. Acá encontré dos personas maravillosas: la visitadora social, Elizabeth, que me dijo ‘si se puede, Mercedes’, y la directora del hogar que me ayudó, sin ellas no sería posible”, señaló.

Esta adulta mayor compartió que sus propósitos se vieron en pausa tras estar al cuidado de su esposo por más de 30 años.

“Dejé todo, mi propia vida, pero no me arrepiento. Y ahora encontré a dos personas maravillosas y las quiero mucho”, agregó.

Mercedes no desaprovechó la oportunidad para compartir sus secretos para permanecer impecable a los 101 años, y es que reveló que suele caminar por ciertas zonas que le generan nostalgia: “La clave es caminar, fijarse en los lugares que uno estuvo y recordar. Pero mi mayor alegría es que me dejen ir a caminar por Escobar, porque nací en Venado Tuerto y llegué a los 4 años acá y para mí es todo esta ciudad”.

Después de terminar su educación secundaria, Mercedes planea convertirse en auxiliar de geriatría para ayudar a sus amigos y demás compañeros en la residencia.

Una situación de superación similar tuvo lugar en Colombia, pues recientemente un hombre terminó su doctorado a los 98 años. Se trata de Luis Antonio Cuellar quien recibió su título como doctor en humanidades y ahora se prepara para estudiar literatura.

El pasado 15 de julio de 2023, Cuéllar y otros 600 alumnos recibieron su diploma de grado en la Universidad del Valle, con la diferencia de que el hombre está a dos años de cumplir un siglo de vida.

Entre los aplausos y el respeto de sus compañeros y profesores, el hoy doctor dedicó el nuevo título a su madre, quien, aunque ya no está presente en el plano terrenal, sigue siendo su mayor inspiración.