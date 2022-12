Mesa de Unidad Democrática no participará en elecciones presidenciales del 22 de abril en Venezuela

La oposición dice que votaciones que son "fraudulentas" y buscan dar "apariencia de legitimidad" a Maduro, ahora con el camino libre para su reelección.

En un comunicado leído por su coordinador Ángel Oropeza ante la prensa, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo no "avalar lo que hasta ahora es sólo un simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial".

"Este evento prematuro y sin condiciones (...) es sólo un show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene, en medio de la agonía y sufrimiento de los venezolanos", subrayó.

No obstante, la MUD, una coalición de partidos políticos de Venezuela que hacen la oposición formal a la Revolución Bolivariana, dejó abierta la puerta a asistir a los comicios si el gobierno ofrece, a última hora, garantías de un proceso libre y transparente, como lo pidieron en un diálogo en República Dominicana, que naufragó el pasado 7 de febrero.

La MUD exige como garantías para los comicios -que debían realizarse en diciembre y fueron adelantados por el oficialismo- observación internacional, auditorías y un Consejo Nacional Electoral (CNE) "equilibrado".

Sin un rival de peso a la vista, Maduro parece asegurar la reelección pese a que su gobierno es reprobado por 75% de los venezolanos, según sondeos, debido al colapso económico que sufre el país con las mayores reservas petroleras del mundo.

"Maduro está quizá en su momento más débil, pero su fortaleza es la debilidad, las fallas, la falta de unión y de coherencia de la oposición. Es lo que le da oxígeno", comentó Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.

