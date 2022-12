Messi declara en juicio por presunto fraude fiscal

El astro argentino del FC Barcelona Lionel Messi compareció este jueves ante el tribunal en Barcelona para declarar en su juicio por presunto fraude fiscal, pocos días antes del debut de la albiceleste en la Copa América.

El quíntuple ganador del Balón de Oro de 28 años llegó a las 10H15 locales (8:15 GMT) al tribunal, junto a su padre Jorge Horacio y a su hermano Rodrigo, para responder a las acusaciones por la presunta evasión de 4,16 millones de euros en derechos de imagen.

El astro del FC Barcelona, vestido de traje oscuro, camisa blanca y corbata negra, era esperado en las puertas del tribunal por decenas de periodistas y curiosos.

"Si ha defraudado, lo tienen que condenar por muy ídolo y Balón de Oro que sea", dijo a la Jose Seco de Herrero, que intentó sacar una foto del atacante. "Esos son 4 millones de euros menos para poder pagar hospitales, escuelas, bomberos, carreteras", expresó este joven de 25 años.

"Por supuesto que no me parece bien que lo haya hecho, pero la afición no dejara de apoyarlo", señaló de su lado Andrés López, un jubilado de 70 años.

Al llegar, Messi recibió una ovación por parte de la mayoría de curiosos, aunque alguno le gritó "ladronzuelo" o "vete a jugar a Panamá".

El proceso comenzó pocos minutos después, con la intervención de expertos del fisco.

Messi toma la palabra antes de volver a la concentración argentina, que el lunes disputa su primer partido contra Chile en Santa Clara (California, Estados Unidos).

La investigación judicial, iniciada en junio de 2013, no parece albergar dudas sobre los hechos. En 2005, la familia de un Messi todavía adolescente, aconsejada por su exasesor Rodolfo Schinocca, fundó una sociedad en Belice para ingresar allí los derechos de imagen del futbolista.

La joven promesa, que con 13 años se trasladó a Barcelona para unirse a la cantera azulgrana, ya apuntaba alto. El 1 de mayo de 2005 se convirtió en el jugador más joven de la historia del club en marcar un gol en Liga, con 17 años, 10 meses y 7 días.

Dos años después, la familia rompió relaciones con Schinocca, a quien acusaron de estafarlos, y reemplazaron la sociedad de Belice por otra en Uruguay, donde siguió percibiendo sus derechos de imagen sin tributar a la hacienda española.

Messi "no tomaba ninguna decisión" -

El fiscal estima que el jugador habría evadido 4,16 millones de euros de contratos firmados con Danone, Adidas, Pepsi o Procter&Gamble entre 2007 y 2009. El dinero se ingresaba en dos otras sociedades de la trama en Suiza y Reino Unido y de allí se dirigía a las sociedades offshore.

Sin discutir los hechos, sus abogados denuncian la presión de la agencia tributaria española, que realizó 21 inspecciones sobre el jugador, y tratan de desvincularlo de la gestión de su riqueza.

"El interlocutor siempre fue Jorge Messi, o a veces Rodrigo", su hermano, dijo Iñigo de Loyola Juárez, del mismo despacho Juárez Veciana. "Enviábamos los documentos a Jorge para que se los pasara a su hijo y los firmara", añadió.

De hecho, tanto él como su hermano, citados por la fiscalía como asesores tributarios del jugador, aseguraron que apenas tenían contacto con Messi y no le informaban directamente sobre sus gestiones. "No tomaba ninguna decisión", afirmó Ángel Juárez.

La fiscal, que en 2013 se querelló contra el futbolista, aceptó esta versión y pide únicamente condena contra su padre, a quien atribuye "un papel decisorio y decisivo" en el "mecanismo defraudatorio".

El futbolista, uno de los cuatro deportistas más ricos según Forbes, ya devolvió unos cinco millones de euros al fisco correspondientes a su presunta evasión y los intereses. Aun así, junto a su padre, se arriesga a una multa equivalente al fraude y 22 meses y medio de prisión.

Si fueran condenados, difícilmente serían encarcelados porque en España las penas inferiores a dos años no suelen aplicarse si no existen antecedentes judiciales.