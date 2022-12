Messi envió regalo a anciana que bautizó a ternero con su nombre

El argentino Leo Messi regaló una camiseta del Barcelona con su número 10 a una anciana georgiana que en su honor bautizó con el nombre del astro azulgrana a su ternero recién nacido.

"Mi vaca estaba pariendo justo cuando Messi jugaba un partido. En cuanto Messi marcó un gol, nació el ternero. Y le llamé Messi", aseguró Isolda Chjeize, de 77 años, a la prensa local.

La anciana, que vive en el provincia de Mingrelia (oeste de Georgia), escribió de su puño y letra una carta relatando la historia y le pidió a su hijo que la enviara al club catalán.

"Después de un tiempo me llegó un paquete urgente de Messi. Casi perdí la cabeza de felicidad. Messi tiene millones de seguidores y no pensaba que me respondería. Me envió una equipación completa con un calendario", comentó.

Isolda cree que la estrella del Barcelona le respondió "porque siente un gran respeto por la gente mayor" y "siempre dedica los goles a su abuela".

"El sueño de mi vida es ver a Leo Messi y creo en Dios que este sueño se cumplirá y entonces viviré hasta los cien años, ya que eso me dará fuerza", subraya.

La anciana, una gran aficionada al fútbol, vive sola en una casa de madera en una aldea llamada Chartali, donde cuida de su vaca y de su ternero Messi.

"Messi sabe que vendré. ¡Viva Messi! Nadie puede compararse con Messi", sentencia.