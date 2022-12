“Métase la lengua en el bolsillo”: Diosdado Cabello a Juan Manuel Santos

“Si usted no tiene nada bueno que decir métase la lengua en el bolsillo porque eso no es problema suyo lo que ocurre aquí en Venezuela. Nosotros no nos metemos en asuntos internos de Colombia”, respondió el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, a un trino del presidente colombiano, Juan Manuel Santos sobre veeduría en las elecciones de diciembre.

Preocupa que Venezuela no defina participación de veeduría internacional en elecciones. Misión de Observación es fundamental para democracia — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 31, 2015

Según Cabello, en Venezuela “hay gente que se empeña en decir que Santos y (Álvaro) Uribe son distintos, pero son exactamente iguales”.

El parlamentario, además, se negó a recibir a tres eurodiputados que visitan el país y, como al mandatario colombiano, los calificó de "inmorales".

"El día que la rana eche pelos los voy a recibir. No son bienvenidos esos eurodiputados que vienen a entrometerse en los asuntos de Venezuela", dijo Cabello en el programa semanal que conduce en la televisora estatal.

La oposición venezolana está "moviéndose con eurodiputados inmorales que no tienen nada que ver con esta patria. Es que ellos creen que Venezuela es colonia", agregó el también número dos del chavismo.

El miércoles llegaron a Caracas los eurodiputados españoles Fernando Maura (grupo ALDE, liberales) y Gabriel Mato (Partido Popular, conservador), y está previsto que este jueves lo haga el también español Ramón Jáuregui (Partido Socialista Obrero Español), para evaluar la situación política del país y preparar la llegada de una delegación más amplia de la Eurocámara.

"Lamento profundamente no poder tener la opinión del señor Cabello, que es un representante muy importante, porque nuestro objetivo es tener el máximo arco de opiniones posibles", dijo Maura tras conocer las declaraciones de Cabello.

Precisó que, además de pedir encuentros con representantes del gobierno de Nicolás Maduro, tienen previsto reunirse con dirigentes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y con el nuncio apostólico Aldo Giordano.

Aseguró que si no son autorizados por las autoridades para visitar al opositor Leopoldo López, no se trasladarán hasta la cárcel militar de Ramo Verde, donde cumple una condena de casi 14 años acusado de instigar a la violencia en las protestas antigubernamentales de 2014, en las que murieron 43 personas.

Maura encabezó la delegación de eurodiputados que postuló a la oposición venezolana al Premio Sajarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, y que este año fue otorgado al bloguero saudí Raif Badawi.

El 6 de diciembre, los venezolanos elegirán a 165 diputados. Actualmente la Asamblea Nacional está integrada por 99 diputados afines al chavismo y 66 opositores.