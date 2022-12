Meteorito en Rusia pesaba 10 toneladas y viajaba a 54 mil km por hora

La academia dijo en un comunicado emitido horas después de la caída ocurrida la mañana del viernes que el meteoro ingresó a la atmósfera de la Tierra a una velocidad de al menos 54.000 kph (33.000 mph) y e hizo pedazos a entre 30 y 50 kilómetros (18 a 32 millas) sobre el suelo.

La caída ocasión explosiones que rompieron cristales en un área amplia. El Ministerio de Atención de Emergencias dijo que más de 500 personas buscaron atención médica tras los estallidos y que 34 de ellas fueron hospitalizadas.

"Hubo pánico. La gente no sabía qué estaba sucediendo. Todos iban a otras casas para ver si los habitantes estaban bien", dijo Sergey Hametov, un residente de Cheliabinsk, ciudad ubicada 1.500 kilómetros (930 millas) al este de Moscú, la más grande en la región afectada.

"Vimos un enorme estallido de luz luego salimos para ver que sucedía y escuchamos un sonido de trueno realmente fuerte", comentó a The Associated Press vía telefónica.

Fragmentos del meteorito cayeron en un área poco poblada de la región de Cheliabinsk, dijo el Ministerio de Atención de Emergencias en un comunicado.

Vadim Kolesnikov, vocero del Ministerio del Interior, señaló que más de 400 personas llamaron solicitando asistencia médica después del incidente.

Kolsenikov agregó que colapsó un tramo de aproximadamente 600 metros cuadrados (6.000 pies cuadrados) de techo de zinc de una fábrica.

La televisión rusa mostró un video de aficionado mostrando un objeto cruzando velozmente el cielo cerca de las 9:20 a.m. hora local (0320 GMT), dejando una estela ancha blanca y un destello intenso.

Reportes noticiosos rusos indicaron que el meteoro cayó menos de un día antes de que el asteroide 2012 DA14 registre la aproximación más cercana de un asteroide a la Tierra a cerca de 28.000 km (17.150 millas). No existe de inmediato una conexión demostrable.

Moscú (Rusia)